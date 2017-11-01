Operasyon yapan polise saldırı

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi 75019 sokakta meydana geldi. Motorize yunus ekipleri aranması olan bir torbacıyı gözaltına aldığı sırada, kimliği belirsiz kişiler bir anda polise saldırdı. Şüpheliler, uyuşturucu satıcısını gözaltına almak isteyen polis ekiplerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Bunun üzerine polis ekipleri havaya ateş açarak saldırganlara müdahalede bulundu. Daha sonra olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polise saldıran şahıslar mahalle aralarında kaçmak isterken kıskıvrak yakalandı. Ekipler uyuşturucu satıcısının da aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.