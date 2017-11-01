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'de soyguncular ile polis çatıştı: 1 polis yaralı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 1.11.2017 20:36 Güncelleme Tarihi: 1.11.2017 21:06
Ümraniye'de soyguncular ile polis çatıştı: 1 polis yaralı

'de bir markete kar maskeli ve silahlı üç kişi, soygun gerçekleştirdi. Markette bulunan ve istirahati olan polis memuru ile soyguncular arasında çatışma çıktı. polis memuru bacağından yaralanırken soyguncular kaçtı.

Olay saat 19.30 sıralarında Site Mahallesi Cevahir Caddesi üzerinde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, maskeli ve silahlı 3 kişi, markete gelerek görevlileri etkisiz hale getirdikten sonra bir miktar para sigara ve alkol şişlerini aldıktan sonra kaçmaya başladı. Bu sırada markette alışveriş yapan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru soyguncuları fark ederek durdurmak istedi. Karşılıklı çatışma çıktı. polis memuru Salih Aycan bacağından yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ümraniye'de soyguncular ile polis çatıştı: 1 polis yaralı
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