3 gece az uyumak bile beyne zararlı

BBC'nin 'Bana Güven Ben Dokturum' (Trust Me I'm a Doctor) programı Surrey Üniversitesi ile beraber yaptığı bir araştırmada, gönüllülerden uyku larını her gece bir saat kesmelerini istedi. Araştırmayı yapanlardan Dr. Simon Archer'a göre, her gece bir saat bile daha az uyumak gönüllülerin (yaklaşık 500 kişi) genlerini etkiledi, bazılarında iltihabın ve diyabetin bile ortaya çıktığı görüldü. Archer ve ekibi deneyin ilk üç gecesinde, deneklerin dolu dolu, sekiz saat boyunca rahatsız edilmeden uyumalarına izin vererek uykularını izlemek için onları aletlerle donattı. Ancak sonraki üç gece ise uykuları sadece dört saat ile kısıtlandı. Gönüllere her gün, ruh hallerinde ya da duygularında herhangi bir değişiklik olup olmadığını kaydetmek için bir psikolojik anket dolduruldu. Aynı zamanda video günlükleri tutuldu. 3 günün sonunda ciddi tespitler ortaya çıktı.Ekipteki doktora öğrencisi Sarah Reeve, "Endişelerinde, depresyon ve stres seviyelerinde artış belirdi. Aynı zamanda paranoya ve diğer kişilere yönelik güven kaybının yaşandığı görüldü. Sadece üç gece az uyuyunca bunların görülmesi gerçekten etkileyici" dedi. Bir başka araştırmada ise İngiltere 'nin dört bir yanından uyku sorunu yaşadığını söyleyen 3.700 üniversite öğrencisi bir araya getirildi ve iki gruba ayrıldı. Bir grup altı seans uykularını düzeltmek için online bilişsel tedavi gördü, diğer gruba ise standart tavsiyeler verildi. On hafta sonra, bilişsel tedavi alan öğrencilerin uykusuzluk oranlarının yarıya indiği görüldü. Oxford Üniversitesi 'ndeki klinik psikoloji profesörlerinden Daniel Freeman, "Toplumun yüzde 5-10'unda uykusuzluk sorunu var ama çoğu hayatına devam ediyor. bununla başa çıkıyor. Ancak akıl sağlığıyla ilgili riskleri artıyor" ifadesini kullandı. BBC TÜRKÇE