Adana'da silahlı kavga: 1 ölü

Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi 4006 Sokak'ta Fikri Durmaz (30) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı. Durmaz, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ateşlenen tabancadan çıkan mermilerle göğsü ve sırtından yaralandı.

Çevredekiler tarafından taksiyle özel bir hastaneye kaldırılan Durmaz, sevk edildiği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede 5 tabanca mermisi kovanı buldu. Olayın ardından Durmaz'ın babası Hasan Durmaz da kavganın yaşandığı yere geldi.

Bazı kişilerin ifadelerini alan ekipler, olayın Fikri Durmaz'ın çalıştığı abisine ait iş yerinin birkaç gün önce kurşunlanmasıyla ilgili olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Kavgaya karışan kişi veya kişilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.