Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'da çarpışan 3 tır alev aldı: 3 ölü

Giriş Tarihi: 2.11.2017 07:36 Güncelleme Tarihi: 2.11.2017 07:37
Afyonkarahisar'da çarpışan 3 tır alev aldı: 3 ölü

'ın Sinanpaşa ilçesinde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik sı ve ardından çıkan yangın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

-Uşak karayolunun 60. kilometresinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 3 tır çarpıştı. Daha sonra alev alan araçlardan biri şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü () ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, biri kömür yüklü olan tırlarda çıkan yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, sürücülerden 2'sinin yanarak öldüğü tespit edildi. Şarampole devrilen tırın sürücüsünün de yaşamını yitirdiği belirlendi.

nın ardından karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Cesetlerin ve araçların olay yerinden kaldırılmasının yanı sıra kazada ölenlerin kimlik tespiti için başlatılan çalışma sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Afyonkarahisar'da çarpışan 3 tır alev aldı: 3 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz