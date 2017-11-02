Ankara uçağı karıştı!

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etmek için hazırlanan uçakta hareketli dakikalar yaşandı. TK 2969 sayılı Ankara'dan İstanbul'a doğru havalanan uçağın kalkışı esnasında birbirlerine yakın oturan iki erkek yolcu tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetini artırmasıyla birlikte iki yolcu yumruk yumruğa kavga etti.

KAVGA EDEN YOLCULAR UÇAKTAN İNDİRİLDİ

Olayın hemen ardından kapıları kapatılan uçağın kalkışı durduruldu ve kabine polis ekipleri geldi. Kavga eden yolcular ve bagajları indirildi. İstanbul uçağı yapılan güvenlik aramasının ardından havalanarak 13.00'te Sabiha Gökçen'e iniş yaptı.