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uçağı karıştı!

Giriş Tarihi: 2.11.2017 15:07 Güncelleme Tarihi: 2.11.2017 15:28
Ankara uçağı karıştı!

'ndan İstanbul 'e havalanan uçağın kalkışı esnasında iki erkek yolcu arasında tartışma çıktı. Kapıları kapatılan uçağa polis ekipleri geldi ve yumruk yumruğa kavga eden yolcular bagajlarıyla birlikte indirildi.

'ndan İstanbul Havalimanı'na hareket etmek için hazırlanan uçakta hareketli dakikalar yaşandı. TK 2969 sayılı Ankara'dan İstanbul'a doğru havalanan uçağın kalkışı esnasında birbirlerine yakın oturan iki erkek yolcu tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetini artırmasıyla birlikte iki yolcu yumruk yumruğa kavga etti.

KAVGA EDEN YOLCULAR UÇAKTAN İNDİRİLDİ

Olayın hemen ardından kapıları kapatılan uçağın kalkışı durduruldu ve kabine polis ekipleri geldi. Kavga eden yolcular ve bagajları indirildi. İstanbul uçağı yapılan güvenlik aramasının ardından havalanarak 13.00'te Sabiha Gökçen'e iniş yaptı.

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Ankara uçağı karıştı!
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