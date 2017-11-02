Evinin merdivenlerinde öldü, ailesi yüzüne bile bakmadı

Beştelsiz Mahallesi 75/9 Sokak'ta dün gece yarısı karşı apartmanın merdivenlerinde yaşlı bir adamın hareketsizce yattığını gören mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, şahsın kimlik bilgilerine komşuların bilgisiyle ulaştı.

AİLESİ EVDEN ÇIKMADI

Neden öldüğü henüz belirlenemeyen şahsın merdivenlerinde yattığı binada oturan 67 yaşındaki Mehmet Alkan olduğu öğrenildi. Polisin binanın zillerine basıp haber vermesiyle durumdan haberdar olan aile ve akrabalarının tepkisi ise herkesi şaşırttı. Ne eşi nede çocukları babalarının ölüm haberine şaşırmamış hatta inip son bir kez cenazeye bakma tenezzülünde bile bulunmamışlardı.

"BÖYLE OLACAĞI BELLİYDİ"



Polis ekiplerinin ifadelerine başvurma isteğiyle zorla aşağı inen aile bireyleri Mehmet Alkan hakkında, "Yıllardır gece gündüz sürekli alkol alırdı, alkolikti yani. Eninde sonunda böyle olacağını biliyorduk." Dedi. İncelenmek üzere merdivenlerden kaldırıma taşınan yaşlı adamın cenazesi Olay Yeri İnceleme çalışmalarının ardından hastane morguna götürüldü.