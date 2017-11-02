İzmir'de fabrika yangını

İzmir'in Bornova ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kemalpaşa Caddesi 7412 Sokak'ta 5. Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren tarımsal sulama sistemleri fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fabrikanın çatısından yükselen dumanları gören sanayi bölgesindeki güvenlik görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Alevler, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından 6 itfaiye aracıyla yapılan müdahale sonucu yaklaşık iki saatte söndürüldü.

Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.