Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'de fabrika ı

Giriş Tarihi: 2.11.2017 07:57 Güncelleme Tarihi: 2.11.2017 07:57
İzmir'de fabrika yangını

'da tarımsal sulama sistemleri fabrikasında çıkan hasara neden oldu.

'in ilçesinde bir fabrikada çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kemalpaşa Caddesi 7412 Sokak'ta 5. Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren tarımsal sulama sistemleri fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fabrikanın çatısından yükselen dumanları gören sanayi bölgesindeki güvenlik görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Alevler, bağlı ekipler tarafından 6 itfaiye aracıyla yapılan müdahale sonucu yaklaşık iki saatte söndürüldü.

Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de fabrika yangını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz