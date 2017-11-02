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’de bereketi

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 2.11.2017 09:45 Güncelleme Tarihi: 2.11.2017 09:47
Karadeniz’de hamsi bereketi

’de deniz suyunun soğumasıyla bereketi yaşanmaya başladı.

Denize açılan balık tekneleri, dolu olarak kıyıya dönüyor. nin bol çıkması fiyatların düşmesine yol açtı. Daha önce 15 liradan satılan hamsi, 7,5 liraya kadar geriledi. Palamutta umduğunu bulamayan balıkçıların bol çıkan hamsi ile yüzü güldü.

TEZGAHLARA YANSIDI

Balık sezonunu değerlendiren balıkçılar, deniz suyunun soğumasıyla artık tezgahların hamsi ile şenlenmeye başladığını söyledi. Hamsi avında son günlerde giderek artış yaşandığını belirten balıkçılar, "'de orta kısımlar hariç yer tarafta hamsi bereketi yaşanıyor. Bu da tezgahlara yansıyor. Şu an tezgahlarda hamsinin kilogramı iriliğine göre 7,5 ve 10 TL'den satılıyor" dediler.

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Karadeniz’de hamsi bereketi
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