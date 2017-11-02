Kayıp bekçinin cesedi bulundu

Kepez İlçesi Göksu Mahallesi'nde bir inşaatta gece bekçiliği yapan Ali Seydi Aksoy'dan geçen pazartesiden beri haber alamayan yakınları, aramaya başladı. Bekçilik yaptığı inşaatı kontrol eden yakınları, yandaki inşaatlarda da arama yaptı. Aksoy'un cesedi, bekçilik yaptığı inşaatın karşısındaki inşaatın asansör boşluğunda bulundu. Polis ve sağlık görevlilerinin incelemesinden sonra itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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