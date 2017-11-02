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Kemanı sustu hayalleri bitti

FURKAN KARA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 2.11.2017
Kemanı sustu hayalleri bitti

, hayata sımsıkı bağlı bir keman virtüözüydü. Hayallerine kavuşmak için, İzmir’den İstanbul’a geldi. Ancak trafik terörü, caddede yakaladı. Kaldırımda yürürken hayalleri söndü. Kemanının sesi kesildi

'nde "Müzik Öğretmenliği" okuyan 28 yaşındaki , 6 yıldır yaşadığı İstanbul'da özel bir okulda müzik öğretmeniydi. Geceleri, Kadıköy'de bir mekanda keman çalıyordu. Geçen yıl 30 Nisan'da iş çıkışı Bağdat Caddesi'nde kaldırımda yürürken zincirleme bir kazaya yakalandı. Hız sınırını aşan ve kırmızı ışıkta geçen Orkun Efe B. (23) idaresindeki araç, başka bir araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar sürüklendi ve kaldırımdaki Arıkan'ı ezdi. Arıkan olay yerinde öldü, hayalleri söndü. Ondan geriye ise annebabası Aysel-Namık Arıkan ve kemanı kaldı. Kazayla ilgili davanın bir an önce sonuçlanmasını isteyen çift "Kanun var ama sonuç yok" diyor.

YÜKSEK CEZA YÜKSEK DİKKAT
Baba Namık Arıkan:
Tek evladımı trafik teröründe yitirdim. Kaza olduğu zaman sürücü hatalıysa cinayet demiyorlar; Giden gitti kazadır mantığı var. 'Taksirli adam öldürme' diye bir yasa var ama hiçbir sonuç alınamıyor. Kanunlar bu şekilde uygulanılarak insanların ölümünde kusurlu olanlar kurtarılıyor. Ölen öldü bari kalanın hayatı kurtulsun diyerek hareket etmek çok yanlış. Yasalar bu şekilde yaklaştıkça insanlar niye dikkat etsin? Kaza yapıp birini öldürsen de cezadan yırtıyorsun. Daha yüksek cezalar verilsin ki insanlar dikkatli olmak zorunda kalsın. Ancak bu şekilde başka ailelerin canı yanmaz.
Acımız olduğu için olaya 1 ay sonra müdahale edebildik. Ama hatalı olan taraf olayın hemen ardından acaba nasıl kendimizi kurtarırız diyerek harekete geçiyor. Önlemlerini alıyor. Oğlumdan geriye bir tek kemanı kaldı. Bunu vicdanınızda nereye koyacaksınız? Kazanın ardından önlem olsun diye Bağdat Caddesi'ne iki bariyer koydular. Ama kazalar yaşanmaya devam ediyor. Kazaları bu şekilde önleyemezsiniz.

PERİŞAN OLDUK
Anne Aysel Arıkan:
Film ve dizi müzikleri yapmak istiyordu. Okul açma hayali vardı. Hayalleri yarım kaldı. Daha sonra da okul açıp öğrenci yetiştirmek istiyordu. Perişan olduk. Canımız çok yanıyor. Hele ki suç işleyenler dışarıda gezdikçe bizim daha çok canımız yanıyor. Benim oğlum sadece kaza kurbanı değil. Ortada bir suçlu var. Bu suçlular en azından tutuklu yargılansınlar.

'AŞIRI HIZLIYDI AYRICA KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ'
Orkun Efe B. için Kartal Anadolu Adliyesi 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Taksirle adam öldürmeye sebep olmak"tan dava açıldı. Hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis isteniyor. Arıkan ailesi ise 'Bilinçli taksirle adam öldürmek'ten 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılama talep ediyor. Aileye göre; hız sınırı aşıldı ve kırmızı ışıkta geçildi. Orkun Efe B. hakkında da daha önceden "trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan dosya açıldı. Davada 8 duruşma geride kaldı. Adli tıptan bilirkişi raporları bekleniyor. Arıkan ailesinin avukatı Kenan Tandoğan, trafik kazası davalarında cezaların genellikle alt sınırdan verildiğini belirterek "Ben trafik kazalarında abimi, yeğenimi yengemi kaybetmiş bir avukatım. Kanun var ama uygulamada sonuç alınamıyor" dedi.
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Kemanı sustu hayalleri bitti
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