Kemanı sustu hayalleri bitti

Muğla Üniversitesi
'nde "Müzik Öğretmenliği" okuyan 28 yaşındaki Okan Arıkan
, 6 yıldır yaşadığı İstanbul'da özel bir okulda müzik öğretmeniydi. Geceleri, Kadıköy'de bir mekanda keman çalıyordu. Geçen yıl 30 Nisan'da iş çıkışı Bağdat Caddesi'nde kaldırımda yürürken zincirleme bir kazaya yakalandı. Hız sınırını aşan ve kırmızı ışıkta geçen Orkun Efe B. (23) idaresindeki araç, başka bir araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar sürüklendi ve kaldırımdaki Arıkan'ı ezdi. Arıkan olay yerinde öldü, hayalleri söndü. Ondan geriye ise annebabası Aysel-Namık Arıkan ve kemanı kaldı. Kazayla ilgili davanın bir an önce sonuçlanmasını isteyen çift "Kanun var ama sonuç yok" diyor.
YÜKSEK CEZA YÜKSEK DİKKAT
Baba Namık Arıkan:
Tek evladımı trafik teröründe
yitirdim. Kaza olduğu
zaman sürücü hatalıysa cinayet
demiyorlar; Giden gitti kazadır
mantığı var. 'Taksirli adam
öldürme' diye bir yasa var ama
hiçbir sonuç alınamıyor. Kanunlar
bu şekilde uygulanılarak insanların
ölümünde kusurlu olanlar kurtarılıyor. Ölen öldü bari
kalanın hayatı kurtulsun diyerek hareket etmek çok yanlış.
Yasalar bu şekilde yaklaştıkça insanlar niye dikkat
etsin? Kaza yapıp birini öldürsen de cezadan yırtıyorsun.
Daha yüksek cezalar verilsin ki insanlar dikkatli
olmak zorunda kalsın. Ancak bu şekilde başka ailelerin
canı yanmaz.
Acımız olduğu için olaya 1 ay sonra müdahale
edebildik. Ama hatalı olan taraf olayın hemen ardından
acaba nasıl kendimizi kurtarırız diyerek harekete geçiyor.
Önlemlerini alıyor. Oğlumdan geriye bir tek kemanı kaldı.
Bunu vicdanınızda nereye koyacaksınız? Kazanın ardından
önlem olsun diye Bağdat Caddesi'ne iki bariyer
koydular. Ama kazalar yaşanmaya devam
ediyor. Kazaları bu şekilde önleyemezsiniz.
PERİŞAN OLDUK
Anne Aysel Arıkan:
Film ve dizi müzikleri yapmak
istiyordu. Okul açma hayali vardı.
Hayalleri yarım kaldı. Daha sonra da
okul açıp öğrenci yetiştirmek istiyordu.
Perişan olduk. Canımız çok yanıyor.
Hele ki suç işleyenler dışarıda
gezdikçe bizim daha çok canımız
yanıyor. Benim oğlum sadece kaza
kurbanı değil. Ortada bir suçlu var. Bu
suçlular en azından tutuklu yargılansınlar.
'AŞIRI HIZLIYDI AYRICA KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ'
Orkun
Efe B. için Kartal Anadolu Adliyesi 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Taksirle adam öldürmeye sebep olmak"tan dava açıldı. Hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis isteniyor. Arıkan ailesi ise 'Bilinçli taksirle adam öldürmek'ten 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılama talep ediyor. Aileye göre; hız sınırı aşıldı ve kırmızı ışıkta geçildi. Orkun Efe B. hakkında da daha önceden "trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan dosya açıldı. Davada 8 duruşma geride kaldı. Adli tıptan bilirkişi raporları bekleniyor. Arıkan ailesinin avukatı Kenan Tandoğan, trafik kazası davalarında cezaların genellikle alt sınırdan verildiğini belirterek "Ben trafik kazalarında abimi, yeğenimi yengemi kaybetmiş bir avukatım. Kanun var ama uygulamada sonuç alınamıyor" dedi.