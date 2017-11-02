‘Nişanlımı öldürdü, elini kolunu sallayarak geziyor’

İzmir
'de
düğününe 10 gün kala, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu teyzesiyle birlikte ölen Ecem Haliloğlu'nun (25) nişanlısı Bircan Tektaş
, "İki kişinin ölümüne neden olan sürücü elini kolunu sallayarak dolaşıyor" dedi.
300 BİN LİRA KARŞILIĞI
Bornova'daki bir teknoloji markette çalışan Ecem Haliloğlu 21 Ağustos 2016'da nişanlısı Bircan Tektaş ile evlenecekti. Genç çift davetiyelerini bile dağıtmıştı. Ancak nikahtan 10 gün önce Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana gelen kaza genç çifti ayırdı. Ankaralı müteahhit N.D.'nin kullandığı lüks otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ecem Haliloğlu ve teyzesi Lütfiye Yurdaer
'e çarptı. Sürücü yaya olarak kaçtı. Kazada ağır yaralanan Ecem ve teyzesi Lütfiye Yurdaer kaldırıldıkları hastanede öldü. Müteahhitlik yapan N.D., olaydan 3 ay 3 gün sonra Ankara'da adliyeye giderek teslim oldu, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanık avukatı bir süre önce görülen duruşmada, iki tarafın maddi ve manevi tazminat konusunda anlaştığını ve ailelerin şikâyetlerinden vazgeçtiğini söyledi. Ecem Haliloğlu'nun ailesinin 300 bin lira, Lütfiye Yurdaer'in ailesinin ise 150 bin lira karşılığında davadan vazgeçtikleri öğrenildi. Kazanın üzerinden 15 ay geçse de acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyen Bircan Tektaş, bu süreçte yaşadıklarını anlattı: "Ailesi para alıp anlaşmaya vardı. Ecem'in canının karşılığı 300 bin lira olmamalıydı. İki can alan sürücü elini kolunu sallayarak dolaşıyor, araç kullanıyor. Davacı taraf davasından çekildi. Bu nedenle kamu davasına döndü. Kamu davasından da çok ceza alacağını sanmıyorum."