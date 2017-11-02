O kurum için yasa tamam

Kanun Tasarısı, Helal Akreditasyon Kurumu'nun amacının helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını temin etmesi olacak.

Helal Akreditasyon Kurumu'nun Türkiye'de ve yurtdışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunacak. Kurum beş üyeden oluşacak. Kurum yurtdışında ofisler kurabilecek. Kurum personeli 657 sayılı Kanun hükümlerine tabi olacak. Kurumun gelirlerini, genel bütçeden yapılacak yardımlar, akredite kuruluşlardan alınacak yıllık akreditasyon ücretleri, yapılan hizmetler karşılığı alınacak ücretler, kurumun tarafsızlığını etkilemeyecek bağışlardan oluşacak. Kurum için 50 kişilik kadro ihdası yapılacak.