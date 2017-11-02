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a değil şoka girdi

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 2.11.2017 10:12 Güncelleme Tarihi: 2.11.2017 10:58
Radara değil şoka girdi

'da uygulamasını görünce direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü önce minibüse ardından kaldırıma çarptı

Kaza, Seyhan ilçesindeki Kasım Gülek Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın sürücünün kullandığı 01 DM 796 otomobil, bulvarda uygulama yapan aracını görünce direksiyon hakimiyetini kaybederek 01 M 0853 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan savrulan otomobil kaldırıma çarparak durabildi.

BİR YOLCU HAFİF YARALI

Dolmuşta bulunan bir yolcunun hafif yaralandığı kazada kadın sürücü yara almadı. Otomobilden inip kaldırıma oturan kadın sürücü kazanın şoku nedeniyle uzun süre ağladı. Kadın sürücüyü çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Kazada yaralanan minibüs yolcusu ambulansla tedavi altına alındı.

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Radara değil şoka girdi
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