Radara değil şoka girdi

Kaza, Seyhan ilçesindeki Kasım Gülek Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın sürücünün kullandığı 01 DM 796 otomobil, bulvarda uygulama yapan radar aracını görünce direksiyon hakimiyetini kaybederek 01 M 0853 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan savrulan otomobil kaldırıma çarparak durabildi.
BİR YOLCU HAFİF YARALI
Dolmuşta bulunan bir yolcunun hafif yaralandığı kazada kadın sürücü yara almadı. Otomobilden inip kaldırıma oturan kadın sürücü kazanın şoku nedeniyle uzun süre ağladı. Kadın sürücüyü çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.
Kazada yaralanan minibüs yolcusu ambulansla tedavi altına alındı.