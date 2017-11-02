Sarıyer'de cip denize uçtu, sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Sarıyer Yeniköy Mahallesi Köybaşı Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

Yeniköy'den Sarıyer istikametine seyir halinde olan Can Öztürk yönetimindeki cip, cadde üzerinde manevra yapan Adnan Akkaya yönetimindeki otomobile çarptı.

Kontrolden çıkarak savrulan cip daha sonra park halindeki otomobile çarpıp bariyerleri aşarak denize uçtu.

SÜRÜCÜYÜ DENİZDEN VATANDAŞLAR ÇIKARDI



Olayı gören vatandaşlar yaralı sürücüyü denizden çıkartarak durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Öztürk, ambulansla Sarıyer Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Denize düşen otomobil ise deniz polisi tarafından uzun süre arandı. Aracı arama çalışmaları sürüyor.



"KATLİAM OLABİLİRDİ"



Öte yandan olayın görgü tanığı Ali Navcı, "Arabanın uçtuğu yerde çay tezgahları olurdu. Bugün tesadüfen açılmadı. Eğer ki bugün tezgahı açmış olsaydı burada toplu katliam olurdu. Çünkü masalar dolu oluyordu" dedi.

"ARAÇ HIZLA GELİYORDU"



Bir başka görgü tanığı ise, "Hızlı geliyordu araç, ilk önce önündeki arabaya vurdu, duramayınca da park halindeki arabaya vurdu. Daha sonra savrulup tümseklerin üzerinden denize uçtu. Tek başına olduğunu söylüyorlar" dedi.