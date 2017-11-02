Servis şoförü cinayetinde 3 tutuklama

İstanbul Kağıthane'de 31 Ekim günü servis şoförü Kıyasettin Tacar'a başka bir araçtan ateş açılmış, saldırıda ağır yaralanan şoför kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayeti işlediği söylenilen kişinin Antalya'ya kaçmaya çalıştığı tespit edilince ekipler harekete geçti.

Cinayet şüphelisi Ferit A.'nın içinde bulunduğu otobüs Isparta'da durdurularak şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan olay sırasında kullanılan cipi sürdüğü iddia edilen kardeşi Ercan A.'da ve Nazmi A. da emniyet güçlerince gözaltına alındı.

ARALARINDA HUSUMET VARDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıkça sorguları tamamlanan şüpheliler Nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Burada ifadeleri alınan şüpheliler, aralarında husumet bulunduğunu, Ercan A.'nın kullandığı araçtan inen Ferit A.'nın silahıyla Kıyasettin Tacar'ın servisine ateş ettiğini, sonrasında araca binerek olay yerinden uzaklaştığını söyledi.

Hakimlik kararında, şüphelilerin atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin varlığı, atılı suçun yasada öngörülen cezasının üst sınırı, atılı suçun katalog suçlardan oluşu nazara alınarak şüphelilerin bu suçu işledikleri hususunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı anlaşıldığından Ercan A., Ferit A. ve Nazmi A.'nın ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verildiği belirtildi.

İfadeleri ardından Ercan A., Ferit A. ve Nazmi A. üzerilerine atılı 'Kan Gütme Saikiyle Tasarlayarak Kasten Öldürme' suçu kapsamında cezaevine gönderildi.