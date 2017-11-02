Umut taciri yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, İstanbul
İl Jandarma Komutanlığı, binlerce insanı tanınmış firmaların adını kullanmak suretiyle Türkiye'de ve yurt dışında iş imkanı vaadiyle dolandıran, vatandaşlardan temin ettiği resmi belgeler üzerinde değişiklik yaparak aranan şahısların yurt dışına kaçmasını sağlayan E.K. isimli umut tacirini yakaladı. E.K.'nın Fatih'te bulunan evinde yapılan arama, dolandırıcılığın boyutlarını gözler önüne serdi. E.K.'nın evinde yüzlerce şahsa ait kimlik fotokopileri, adli sicil kayıtları, ikamet belgeleri, pasaportlar, kalfalık belgeleri ve 234 adet sahte 100 ABD doları ele geçirildi. Nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik, yağma gibi 50 farklı suçtan yakalama kararı bulunan ve sürekli kimlik değiştirdiği için yakalanamayan E.K.'nın son vurgunu popüler bir internet sitesiyle yaptığı, yüzlerce kişiyi dolandırdığı ve yaklaşık 2 bin vatandaşa ait verileri ele geçirdiği tespit edildi.
50 AYRI SUÇTAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
Jandarma ekipleri tarafından, hakkında nitelikli dolandırıcılık, evrakta sahtecilik gibi 50 farklı suçtan yakalama kararı bulunan E.K. isimli şahıs yakalandı. Fatih'te bulunan evinde yapılan aramalarda, yüzlerce şahsa ait kimlik fotokopileri, ikamet belgeleri, pasaportlar ve 234 adet sahte 100 ABD doları bulundu.
İŞ VAADİ İLE DOLANDIRMIŞ
E.K.'nın popüler bir internet sitesinden kendisi adına bir blog satın alarak ve tanınmış firmaların adını kullanarak buradan yaptığı "4000 Dolara Çalışacak Usta Aranıyor" gibi ilan bıraktığı, bu şekilde Türkiye'nin çeşitli illerinden iş arayan şahıslarla irtibat kurup; şahıslara ait kimlik belgeleri, ikamet belgeleri, pasaport ve e-devlet şifrelerini edinerek dolandırıcılık yaptığı, işe kabul için gerekli olduğunu ve kendisinin temin edeceğini belirttiği ustalık belgesi ve sağlık raporu alma bahanesiyle binlerce kişiden para talep ettiği, edindiği gerçek pasaportları da aranan ve yurt dışına kaçmaya çalışan şahıslara sattığı ve üzerinde yaptığı değişikliklerle aranan şahısların yurt dışına kaçmalarını sağladığı tespit edildi.
ÜZERİNDEN İKİ FARKLI SAHTE KİMLİK ÇIKTI
E.K.'nın üstünde yapılan aramalarda İ.O. ve E.T. adıyla düzenlemiş 2 adet sahte kimlik belgeleri çıktı. Kimlikteki isimler hakkında Kahramanmaraş, Sivas, Niğde, Adana, İstanbul, Afyonkarahisar, Denizli ve Elbistan'daki Cumhuriyet Başsavcılıklarına çok sayıda şikayet dilekçesi bulunduğu ortaya çıktı.
E.K.'nın vatandaşlardan elde ettiği belgeleri, Aksaray semti ve çevresinde sahte belge yapan K.A. isimli bir şahsa sattığı tespit edildi. K.A.'nın iş yerinde yapılan aramada dolandırılan vatandaşlara ait pasaport belgeleri ele geçirildi.
Sürekli kimlik değiştirdiği için bugüne kadar yakalanamayan E.K., Jandarma'nın dikkatli çalışmaları sayesinde yakalandı ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.K.'nın bağlantılı olduğu ve sahte kimlikle yurt dışına kaçırdığı şahısların tespiti için çalışma başlatıldı.