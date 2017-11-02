WhatsApp grubuna yazıp intihar etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, iş arkadaşlarının yer aldığı WhatsApp grubuna kafasına dayadığı silahla çekilmiş fotoğrafını gönderip intihar etti. İntihar etme sebebinin 3 kişiye bağlayan şahıs, "Artık yolun sonuna geldik. Kimse cenazeye gelmesin" yazdı.

Olay, sabah saatlerinde Sugözü Mahallesi Tepe Mevkiindeki meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya hizmet biriminde çalışan Hakan Şahin (43), otomobilini yol kenarına çektikten sonra iddiaya göre, iş arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubuna, kafasına dayadığı silahla çekilmiş fotoğrafını gönderdi. Şahin, "Artık yolun sonuna geldik. Bunun sorumlusu S. Y., S. A. ve A. Y.. Bu yerde arkası olan kullandı, kullansın bakalım. Son olarak kimse cenazeme gelmesin. Allah seni bildiği gibi yapsın S. hanım" notunu arkadaşlarıyla paylaştıktan tabancayı ateşleyerek yaşıma son verdi. Yazıyı okuyan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından tek kurşunla yaşamına son veren Şahin'in cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.