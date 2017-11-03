Derbide hakeme yabancı cisim atan şüpheli öğretmen çıktı

Geçtiğimiz günlerde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 58. dakikasında Galatasaraylı futbolcu ve taraftarların penaltı beklediği pozisyonda hakem Cüneyt Çakır'ın kararı, 'Devam' olmuştu. Bu kararın ardından çılgına dönen Galatasaraylı taraftarlar, yardımcı hakem Tarık Ongun'un üzerine yabancı cisimler atmıştı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yabancı cisimlerden biri kafasına isabet eden Ongun yerde kalırken oyun bir süre durmuştu. Mücadele, verilen kısa aranın ardından kaldığı yerden devam etti. Ongun da oyuna geri döndü.Olay ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne yabancı cismi atan taraftarın bulunması talimatı verildi. Polisin yaptığı çalışma sonucu cismi atan bir kişinin kimliği L.M.Y. olarak belirlendi. Mevcutlu olarak adliyeye getirilen şüpheli ifadesi ardından serbest bırakıldı.

İKİNCİ ŞÜPHELİ ÖĞRETMEN ÇIKTI

Güvenlik kamerası incelemelerinde Hakem Ongun'a yabancı cisim atan bir başka şüpheli daha belirlendi. Bu kişinin kimliğini belirlemek üzere çalışma yapan İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, sonuç aldı. İkinci şüphelinin Kırklareli'nde ikamet eden ve öğretmen olduğu belirlenen D.B olduğu belirlendi. Mevcutlu olarak İstanbul Adliyesi'ne getirilen bu şüpheli de soruşturmayı yürüten İstanbul Spor Savcısı Asım Ekren'e ifade verdikten sonra serbest kaldı.