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de hakeme yabancı cisim atan şüpheli öğretmen çıktı

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 3.11.2017 08:56 Güncelleme Tarihi: 3.11.2017 09:10
Derbide hakeme yabancı cisim atan şüpheli öğretmen çıktı

Galatasaray-Fenerbahçe sinde yardımcı hakem Tarık Ongun'a yabancı cisim atıp yaralanmasına sebep olan ikinci taraftarın kimliği de belirlendi.D.B  isimli şüpheli, öğretmen çıktı.  Mevcutlu olarak savcı karşısına çıkarılan şüpheli serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe sinin 58. dakikasında Galatasaraylı futbolcu ve taraftarların penaltı beklediği pozisyonda hakem 'ın kararı, 'Devam' olmuştu. Bu kararın ardından çılgına dönen Galatasaraylı taraftarlar, yardımcı hakem Tarık Ongun'un üzerine yabancı cisimler atmıştı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yabancı cisimlerden biri kafasına isabet eden Ongun yerde kalırken oyun bir süre durmuştu. Mücadele, verilen kısa aranın ardından kaldığı yerden devam etti. Ongun da oyuna geri döndü.Olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne yabancı cismi atan taraftarın bulunması talimatı verildi. Polisin yaptığı çalışma sonucu cismi atan bir kişinin kimliği L.M.Y. olarak belirlendi. Mevcutlu olarak adliyeye getirilen şüpheli ifadesi ardından serbest bırakıldı.

İKİNCİ ŞÜPHELİ ÖĞRETMEN ÇIKTI

Güvenlik kamerası incelemelerinde Hakem Ongun'a yabancı cisim atan bir başka şüpheli daha belirlendi. Bu kişinin kimliğini belirlemek üzere çalışma yapan İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, sonuç aldı. İkinci şüphelinin Kırklareli'nde ikamet eden ve öğretmen olduğu belirlenen D.B olduğu belirlendi. Mevcutlu olarak İstanbul Adliyesi'ne getirilen bu şüpheli de soruşturmayı yürüten İstanbul Spor Savcısı Asım Ekren'e ifade verdikten sonra serbest kaldı.

Fenerbahçeli taraftarlardan alkış toplayan hareket

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Derbide hakeme yabancı cisim atan şüpheli öğretmen çıktı
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