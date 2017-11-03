Eski eşi tarafından öldürülen genç kadının davasında skandal ifadeler

Yalıkavak mahallesinde Mart ayında boşandığı bir çocuk annesi 25 yaşındaki eski Gizem Olgun'u defalarca bıçaklayarak ve boğazını keserek öldüren Mert Toprak'ın Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın üçüncü duruşması yapıldı. 9 yıl evli kaldığı ve bir mobilya mağazasından çalışan Gizem Olgun 2017'nin Ocak ayından Mert Toprak'tan boşanmıştı. Boşanmasının ardından eşini tehdit eden Mert Toprak 2017 Mart ayında Olgun'un çalıştığı iş yerini basarak vücudunun çeşitli yerlerinden 27 kez bıçaklayıp boğazını keserek öldürmüştü. İlk duruşmada Mert Toprak'ın 'canavarca hisle öldürmek' ve 'tasarlayarak öldürmek' suçundan yargılanmaya başlamıştı. Bugün ise Mahkeme tarafından hazırlanan mütalaa 'kasten ördürmek' olarak değişti. Budur ise Olgun'un ailesini ve yakınlarını hüzne boğdu.

MİDE BULANDIRAN İFADE



Mahkemede konuşan Mert Toprak'ın ağabey H. Toprak, Olgun'un "ıssız bir yerde bir otomobilde biriyle ilişkiye girdiğini" iddia ederek aracın kendilerini gördüğünde kaçtığını daha sonra Mert Toprak ile eve gidip uyuduklarını ve sabah kalktığından kardeşini göremediğini, cinayet haberini aldığını söyledi. Olgun'un babası ise bu savunmanın ardından sinirlenerek kızına iftira atıldığını açıkladı.

CANAVARCA HİSLE ADAM ÖLDÜRMEKTEN YARGILANIYOR



Savcı Mütalaanın 'canavarca hisle öldürmek' ve 'tasarlayarak öldürmek' olayının oluş şekli itibari ile 'kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini mahkemeden talep etti.

BAKANLIK DA DAVAYA MÜDAHİL



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Burak Murat Bayoğlu ise cinayetin tasarlayarak gerçekleştirildiğinin sabit olduğunu ve Whatsapp yazışmalarında da tehdit ve şantaj dosyası eylemin tasarlayarak, canavarca bir hisle gerçekleştirildiğini söyledi. Avukat Beyoğlu, Toprak'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

MAHKEME ERTELENDİ



Mahkeme heyeti, duruşmayı 21 Aralık'a erteleyerek Mert Toprak'ın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.



Duruşmanın ardından Olgun'un avukatı ve Funda Ekin ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı. Avukat Ekin Zanlının abisi H. Toprak'ın yalan beyanlarda bulunduğunu düşündüklerini ve haksız tahrik indirimi almak için yalan tanıklık yaptıklarını söyledi. Ekin "'canavarca hisle öldürmek' ve 'tasarlayarak öldürmek' kısmından bir geri adım oldu. Sadece 'kasten ördürmek' suçundan yargılanmaya devam için mütalaa verildi" ifadelerini kullandı.

MAKTULÜN BABASI ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ



Olgun'un babası Cenap Olgun ise kızı hakkında iftira atıldığını söyleyerek "Bu kişi en ağır şekilde cezalandırılmalı Kızım yaşamadığı için kendini savunamıyor. Mahkemede yalan beyan verildi. Yaptıkları çok acı bir şey. Ben bir baba olarak bu duruma çok üzülüyorum" dedi.

"TECAVÜZ EDİLDİKTEN SONRA EVLENMEK SORUNDA KALDI"



Duruşmayı takip eden Bodrum Kadın Dayanışma Platformu Başkanı Figan Erozan davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, Toprak'ın anlaşmalı bir şekilde boşanmasına rağmen Olgun'u öldürdü. Zaten tecavüz edildikten sonra evlenmek zorunda kalmıştı. 9 yıllık bir evlilik sonucunda Olgun ve Toprak anlaşmalı bir şekilde boşanmışlardı. O şahıs kızı canavarca ve cani hislerle öldürdü" ifadelerini kullandı.