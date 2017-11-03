İşte yeni nesil pasaportlar

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce verilen pasaportlarda değişikliğe gidilecek, yeni nesil pasaportlarda kişisel bilgilerin yer aldığı bölüm, TC kimlik kartlarında
da kullanılan polikarbon malzemeden imal edilecek. Avrupa Birliği Vize Serbestliği kriterlerinden Yüksek Güvenlik Unsuru (Genişletilmiş Erişim Kontrolü) özelliğini de destekleyen yeni pasaportlar, sahteciliğe karşı daha güvenli olacak şekilde üretilecek.
POLİKARBONDAN YAPILACAK
İnkjet (mürekkep püskürtmeli) baskılı ve kişisel bilgilerin yer aldığı çiplerin arka kapakta yer aldığı mevcut pasaportlar, değiştirilerek şahsi bilgilerin olduğu sayfa, yeni TC kimlik kartlarında olduğu gibi polikarbon malzemeden yapılacak. Pasaport sahibinin bilgileri, polikarbonun üzerine lazerle yazılacak ve çipler de aynı sayfada yer alacak.
TÜRKİYE İMAJLARI YER ALACAK
Yeni nesil pasaportlarda birden fazla güvenlik katmanı bulunurken vize ve giriş-çıkış damgasının uygulandığı diğer 38 sayfada, Türkiye
'nin değişik tarihi ve turistik yerlerinin imajları da yer alacak.