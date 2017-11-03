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Kabataş'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 3.11.2017 10:35 Güncelleme Tarihi: 3.11.2017 10:48
Kabataş'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Beyoğlu Kabataş'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

, Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi Kabataş trafik ışıklarında ışıklarında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Karaköy istikametinden yönüne giden Suat Yıldız'ın kullandığı otomobil, yolun karşısına geçen Latife Tellioğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 67 yaşındaki kadın için olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Latife Tellioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kabataş'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

HAVADA 20 METRE UÇARAK YERE DÜŞTÜ

Görgü tanığı Turan Demircan "Yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen otomobil teyzeye çarptı. Kadın havada 20 metre uçarak yere düştü" dedi.

Kaza nedeniyle Meclis-i Mebusan Caddesinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Kabataş'ta otomobilin çarptığı kadın öldü
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