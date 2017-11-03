Liselilerden uzayda fotoğraf çeken balon

Kayseri
'nin Talas ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından koordine edilen "Ben de Yaparım Projesi" kapsamında 20 lise öğrencisinin yer aldığı ekip, uzay
dan en iyi görüntüyü almak için gökyüzüne "Yüksek İrtifa Balonu" gönderdi. Üzerinde çalıştıkları balonla iki deneme yapan liseli öğrenciler, kurdukları özel sistemle karadan 33 kilometre yükseklikten görüntü almayı başardı. 2 saat 15 dakika havada kalan yüksek irtifa balonu, bırakıldığı yerden yaklaşık 170 kilometre uzaklıktaki Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Dağlıca Köyü yakınlarına düştü. Kayseri'den sistemin düştüğü yere giden liseli öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.
'ÇOCUKLUK HAYALİME ULAŞTIM'
20 kişilik öğrenci grubunda yer alan Lise-1 öğrencisi Tarık Mut, projeyle çocukluk hayaline ulaştığını söyledi. 4 yaşından beri uzaya ilgisi olduğunu kaydeden Mut, "Ben de Yaparım' projesiyle tanıştım ve çocukluk merakımın daha da üzerine gittim. Halk arasında, 'Lise çağında olan öğrenciler bu işlerle uğraşmaz' diye bir algı var. Bu algıyı yıkmak istiyoruz" dedi.
'UZAYA ÇIKAN İLK TÜRK GİBİ HİSSETTİK'
Ekipteki 4 kız öğrenciden biri olan Rumeysa Mut, "İkizim Tarık'la beraber çocukluktan beri uzaya merakımız var. Bu projeyle beraber arkadaşlarımız ve bizim üzerimizde olan 'Yaşınız küçük, yapamazsınız' baskısını kırmak istedik. Yüksek İrtifa Balonu'nu Maraş'tan almaya gittiğimizde, görüntülerin nasıl olacağını ve başarılı olup olmayacağımızı çok merak ettik. Görüntüleri izlediğimde gözyaşlarımı tutamadım. Çok gururlandık ve kendimizi uzaya çıkan ilk Türk gibi hissettik" diye konuştu.
'ÇOK DAHA İLERİYE GÖTÜRECEĞİZ'
Lise-1 öğrencisi Ahmet Çağlar, "Balonun ilk eğitim grubuna seçildiğimde gece heyecandan uyuyamadım. Türk gençliğinin vatanına, memleketine ve bayrağına sahip çıkması noktasında bu projenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin olmadığı bir teknoloji düşünülemez. Üzerinde çalıştığımız bu projeyi çok daha ileriye götüreceğiz" ifadesini kullanırken, Tahsin Mümtaz Şahin ise şunları söyledi: "Çocuklukta geliştirmeye başladığım benzer işler, bu projeyle daha da pekişti. Gençliğimi boş işlerle harcamak yerine, kendimi geliştirerek vatanıma hizmet etmeyi çok istiyorum."
NASIL ÇALIŞIYOR?
Ekip, Yüksek İrtifa Görüntüleme Sistemi'ni, "100 bin feet'in (30 km) üzerine bir helyum balonuyla görüntüleme ve ölçüm sistemlerinin gönderilmesi" diye açıklıyor. Sistemde kullanılan balon, hedeflenen yüksekliğe ulaştığında istenen görüntüleri kayda alıyor ve patladıktan sonra bir paraşüt yardımıyla güvenli bir noktaya indiriliyor.