Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü açıldı

Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü, düzenlenen törenle Okçular Vakfı'nda hizmet vermeye başladı.

Açılış töreninde konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, ileriki dönemlerde de okçuluk sporunun gelişimi adına dünyada eşi benzeri olmayan birçok uygulamayı hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Açılışını yaptıklarını enstitünün de bu düşüncelerinin bir adımı olduğuna vurgu yapan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün buradaki çalışmalarımızı yeni bir konuma taşımış bulunuyoruz. Kuruluşundan bu yana Türkiye'de okçuluk sporu başta olmak üzere geleneksel sporlarımıza ilgi oldukça fazla olmuştur. Tabii sadece geleneksel sporlarımız değil, gençlerimiz yeter ki spor yapsın diyenleriniz olabilir. Ancak bin yılı aşkın süredir dinimizin sancaktarlığını ecdadımız yapmış, Türk denildiği zaman Müslüman akla gelmiş. Bu millet, disipliniyle, savaşçı ruhuyla, fedakarlığıyla Allah vergisi bir kabiliyete sahip olduğu için bağımsızlığını koruyabilmiş.

Bağımsızlığı elinden alınamamış başka millet pek yoktur. Ancak kültürlerini aşılamaya çalışarak tutsak etmeye çalışmışlar. Bizim kendi kültürel öğelerimizin yer aldığı sporlarımızı yapmak, bağımsızlığımızı korumakla ilgili bir durum. Burada sadece spor yapılmıyor. Sporcular kültürlerini tanıyorlar. Onun için bu enstitünün misyonu çok önemli. Okçuluk adına ne yapılmış, ne çalışılmış, ne söylenmişse enstitümüz referans kaynağı olacaktır. Okçuluk sporuyla nesiller boyu kültürümüze tesir edecek çalışmalar yapıyoruz."

"AKADEMİSYENLER İÇİN YENİ ALANLAR AÇILMIŞ OLACAK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan ise İstanbul'da doğup büyümesine rağmen, Okmeydanı isminin nereden geldiğini ancak kitaplardan öğrendiğini ancak tesisin inşa edilmesiyle okçuluk sporuna önemli katkılar verildiğini söyledi.

Bir zamanlar kıyafetin dahi spor yapmaya engel olduğunu ifade eden Kan, "Fiziksel engellerin yanı sıra kıyafetle alakalı engelleri de aşmış bulunuyoruz. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde oldu. Bundan sonra okçuluk sporunun akademik manada gelişmesi için enstitümüz de hizmet verecek. Akademisyenler için burada yeni alanlar açılmış olacak." diye konuştu.

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise vakfın okçuluk sporunun hak ettiği yere gelmesi için çalıştığına dikkati çekerek, "Medeniyet coğrafyasında Türk kültürünün çok daha iyi tanıtılıp aktarılması için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz. Okçuluğun gelişimi için birçok yatırımı devreye aldık ve bu noktada çalışmalarımızı sürdürdük ama bizler durmayacağız. Hem bilimsel, hem de sportif anlamda Türk okçuluğunu zirveye çıkarmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise Okçular Vakfı'nın, kültürel ve bilimsel anlamda önemli bir boşluğu doldurduğunu belirterek, "Önce iyi yetişmek önemli. Ahlakıyla, davranışıyla ve etrafına olan ilgisiyle kişi kendini ortaya koyar. Bu davranışlarımızı da kültürümüz etkiler. İşte burada kültürümüzü, gerçekten bir medeniyet toplumu olmayı öğreniyoruz. Gelecek nesillerin inşasında, daha sağlam, daha vatanperver bir şekilde onları kazanıyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise enstitünün kurumsal bir yapıya kavuşmasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Gençlerimize örnek olacak bir tesis ve enstitü olmuştur. Vakfın bugüne kadar yaptığı çalışmalar ile gurur duyuyoruz. Hizmete açılan enstitü, Türkiye'de bir ilk olmasının yanı sıra Türk kültür ve medeniyet dünyasına akademisyenlerimiz vasıtasıyla birçok bilimsel eser kazandıracaktır."

Törende ayrıca Okçular Vakfı Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları ödüllendirilirken, Anadolu Fethi Malazgirt 1071 Anma Etkinliği ödül töreni de gerçekleştirildi.