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ve ın davasında yoğun güvenlik önlemi

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 3.11.2017 11:25 Güncelleme Tarihi: 3.11.2017 11:29
Şahinler ve Saralların davasında yoğun güvenlik önlemi

ile grubu arasındaki çatışmalara ilişkin 74 kişinin yargılandığı davada yoğun güvenlik önlemi alındı. Silivri'deki duruşma salonunda görülen davada yoğun güvenlik önlemleri alındı.

ile arasındaki çatışmalara ilişkin 17'si tutuklu 74 kişinin yargılandığı davaya Silivri'de başlandı. Silivri Cezaevi yerleşkesinin bitişiğindeki duruşma salonunda görülen dava için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

DAHA ÖNCE GERGİNLİK YAŞANMIŞTI

10. tarafından bir önceki celse sırasında taraflar arasında yaşanan gerginlik nedeni ile Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesi karşısındaki duruşma salonlarında görülmesine karar verilen dava için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

SADECE SANIKLAR SALONA ALINDI

Bu dava için gelen kişilerin araçları duruşma salonlarına ait otoparka alınmadı. Duruşma salonlarının bulunduğu alana çıkan yollarda kimlik kontrolü yapıldı. Araçlar jandarmaya ait bomba uzmanı köpekler tarafından arandı. Duruşma salonlarına ait otoparka araç alınmadı. Sadece sanıklar duruşma salonuna girebildi. İzleyiciler ise otoparkta bekletildi. Bariyerler ile otoparkı ikiye bölen jandarma, iki tarafın birbirleri ile olan temasına izin vermedi.

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Şahinler ve Saralların davasında yoğun güvenlik önlemi
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