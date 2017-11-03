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yeniden gözaltında

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 3.11.2017 22:11
Sedat Şahin yeniden gözaltında

"Şahinler" ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütlerinin yönetici ve üyelerine yönelik açılan, 74 sanığın yargılandığı davada tahliye olan başka bir suç kapsamında yeniden gözaltına alındı.

"Şahinler" ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütlerinin yönetici ve üyelerine yönelik açılan, 74 sanığın yargılandığı davaya bugün devam edildi.

10. 'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmaya, 16'sı tutuklu 27 sanık ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, aralarında 'in de bulunduğu 4 sanığın tahliyesine karar verildi.

'nde tahliye olan Sedat Şahin hakkındaki başka bir soruşturma dosyasından mevcut gözaltı ve yakalama kararı uyarınca yeniden gözaltına alındı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan Şahin, 'ndeki emniyet yerleşkesine götürülüyor.

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Sedat Şahin yeniden gözaltında
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