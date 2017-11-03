Son fotoğraflar yürek burktu

Şile
açıklarında batan "Bilal Bal" isimli Türk gemisindeki 11 kişilik mürettebatı arama çalışmaları dün gün ışığıyla birlikte gün boyu sürdü. Gemlik'ten Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan Türk Bayraklı 78.5 metrelik "Bilal Bal" isimli kargo gemisi önceki gün Şile açıklarında batmıştı. Sahil Güvenlik
Komutanlığı, 11 kişilik mürettebatı olan gemi için arama kurtarma çalışmalarını dün sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başlattı ve gün boyunca sürdürdü. Batan geminin enkazına Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın son teknolojinin kullanıldığı cihazlarla ve kurtarma gemisi ile yürüttüğü çalışmalar neticesinde ulaşıldı. Ancak gazete baskıya girene kadar hiçbir mürettebat bulunamadı. Dalgıçların arama çalışmaları devam ediyor.
SON DOĞUM GÜNÜ
Batan geminin personeline ait son fotoğraflar ise yürekleri yaktı. Fotoğraflardan birinde gemi personeli, batan gemi "Bilal Bal"ın içinde gemi sahibi Nihat Küçük
'ün doğum gününü pasta keserek kutluyor. Diğer fotoğraf karesindeyse Küçük'ün oğlu Aşkın Küçük'ün "Bilal Bal" gemisiyle selfie yaptığı görülüyor. Geminin sahibi Nihat Küçük'ün yakını Kemal Küçük, görüş mesafesinin netleşmesinin beklendiğini söyledi. Nihat Küçük ile ağırlıklı olarak telefonla görüştüğünü belirten Kemal Küçük, "Takım taklavatlarıyla uğraşmışlar. Çok yorulduklarını biliyoruz. 'Uykudaydılar' diye düşünüyoruz" dedi.