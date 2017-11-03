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Son fotoğraflar yürek burktu

FURKAN KARA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 3.11.2017
Son fotoğraflar yürek burktu

açıklarında batan gemideki 11 kişilik mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Son fotoğraflarda personelin gemi sahibi ’ün doğum gününü kutladığı görülüyor

açıklarında batan "Bilal Bal" isimli Türk gemisindeki 11 kişilik mürettebatı arama çalışmaları dün gün ışığıyla birlikte gün boyu sürdü. Gemlik'ten Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan Türk Bayraklı 78.5 metrelik "Bilal Bal" isimli kargo gemisi önceki gün Şile açıklarında batmıştı. Komutanlığı, 11 kişilik mürettebatı olan gemi için arama kurtarma çalışmalarını dün sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başlattı ve gün boyunca sürdürdü. Batan geminin enkazına Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın son teknolojinin kullanıldığı cihazlarla ve kurtarma gemisi ile yürüttüğü çalışmalar neticesinde ulaşıldı. Ancak gazete baskıya girene kadar hiçbir mürettebat bulunamadı. Dalgıçların arama çalışmaları devam ediyor.

SON DOĞUM GÜNÜ
Batan geminin personeline ait son fotoğraflar ise yürekleri yaktı. Fotoğraflardan birinde gemi personeli, batan gemi "Bilal Bal"ın içinde gemi sahibi 'ün doğum gününü pasta keserek kutluyor. Diğer fotoğraf karesindeyse Küçük'ün oğlu Aşkın Küçük'ün "Bilal Bal" gemisiyle selfie yaptığı görülüyor. Geminin sahibi Nihat Küçük'ün yakını Kemal Küçük, görüş mesafesinin netleşmesinin beklendiğini söyledi. Nihat Küçük ile ağırlıklı olarak telefonla görüştüğünü belirten Kemal Küçük, "Takım taklavatlarıyla uğraşmışlar. Çok yorulduklarını biliyoruz. 'Uykudaydılar' diye düşünüyoruz" dedi.
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Son fotoğraflar yürek burktu
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