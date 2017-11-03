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Tarihi bina alevlere teslim oldu

Giriş Tarihi: 3.11.2017 06:38
Tarihi bina alevlere teslim oldu

’da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1. dereceden koruma altına alınan 400 yıllık bina, alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya'da Aziziye Mahallesi Kuloğlu Sokak'ta bulunan tarihî binada saat 18.30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelene kadar ellerindeki hortumlarla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye erleri, yangına hızla müdahale etmeye başladı. Yangın, itfaiye erlerinin hummalı çalışması sonucu söndürülse de, tarihî bina kullanılamaz hale geldi.

Yanan tarihî binayı Cumhuriyet dönemi milletvekillerinden Şakir Kınacı'nın Rum sahiplerinden satın aldığı, şimdiki sahiplerinin ise Kınacı'nın torunları Şakir Abdullah Kınacı ve Nevin Erikenel olduğu öğrenildi.

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Tarihi bina alevlere teslim oldu
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