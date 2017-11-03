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Uyuyan TIR sürücüsünün pantolonu çalındı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 3.11.2017 13:29
Uyuyan TIR sürücüsünün pantolonu çalındı

'nin Körfez ilçesinde, aracını park ettikten sonra uyuyan TIR sürücüsünün, içerisinde cüzdanının da olduğu pantolonu çalındı.

yolu Körfez Esentepe mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonunun park alanına kullandığı TIR'ı park eden Ahmet Akgün, aracın içerisinde uyudu. Ahmet Akgün uyandığında, aracın kapısının açık olduğunu, üzerinden çıkardığı içerisinde cüzdanının olduğu pantolonunun yerinde olmadığını gördü.
Ahmet Akgün'ün haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, sürücünün ifadesini aldı.

PANTOLONUNDA 500 TL VARDI

Ahmet Akgün cüzdanında bin 500 TL para bulunduğunu belirtirken, polisin çevrede yaptığı aramada çalıların arasına atılmış pantolon bulundu. Polis çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alırken, soruşturma başlattı.

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Uyuyan TIR sürücüsünün pantolonu çalındı
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