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Yolcu otobüsü yaptı: Çok sayıda yaralı var

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 3.11.2017 04:03

İstanbul istikmetine giden bir yolcu otobüsü, Bursa'da çevre yolunda yaptı. Çok sayıda yaralı var

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Yolcu otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
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