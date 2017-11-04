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3 yaşındaki Erva, den yaşamını yitirdi

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 4.11.2017 18:26 Güncelleme Tarihi: 4.11.2017 18:52
3 yaşındaki Erva, kanserden yaşamını yitirdi

Bir türü olan Nöroblastom nedeniyle tedavi gören 3 yaşındaki , tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Atatürk Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi Serhat Uzunoğlu ve Bahar Uzunoğlu'nun kızları Erva Uzunluğu'na 2 yaşındayken nöroblastom teşhisi konuldu.

Ankara'da bulunan Haccettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören minik Erva, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Erva'nın cenazesi, hastaneden alınarak Zonguldak'taki Mithatpaşa Mahallesi Rüzgarlı Caddesi'ndeki evine getirildi. Evinin önünde dua edilmesinin ardından Rüzgarlı Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde baba Serhat Uzunoğlu, taziyeleri kabul etti.
, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

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3 yaşındaki Erva, kanserden yaşamını yitirdi
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