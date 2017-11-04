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Ağız boşluğundan giren mermi burun kemiğine saplandı

Giriş Tarihi: 4.11.2017 07:21
Ağız boşluğundan giren mermi burun kemiğine saplandı

'in Gaziemir ilçesinde kavga sırasında ateşlenen silahtan çıkan merminin ağız boşluğundan girerek burun kemiğine saplanması sonucu yaralanan kişi de tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akçay Caddesi'nde, Abdullah Sarı (33) ile Ramazan K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan K. tarafından tabancayla vurularak yaralanan Sarı, olay yerinde bulunan arkadaşları tarafından Gaziemir'deki Nevvar Salih İşgören Devlet sine kaldırıldı. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Bozyaka eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Hastanede yapılan incelemede, Abdullah Sarı'ya isabet eden merminin, ağız boşluğundan girip üst dişlerini kırdıktan sonra burun kemiğine saplandığı belirlendi.

Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Sarı'nın ameliyat edileceği ve söz konusu merminin çıkarılacağı öğrenildi.

Polis, olay sonrası kaçan Ramazan K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Ağız boşluğundan giren mermi burun kemiğine saplandı
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