İlaçla uyutup soyan gaspçı yakalandı

Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 10 ilde, ilaçlı hurma ve kuru yemişle uyuttuğu vatandaşlardan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Gebze ilçesinde, 5 Eylül'de Hacıhalil Mahallesi Hükümet Caddesi'nde C.D. adlı şüpheli, durdurduğu A.A'ya kendisini tanıdığını ve bir kafede çay içmek istediği söyledi.

Sohbet esnasında yanında bulunan ilaçlı hurma ve kuru yemişleri A.A'ya veren C.D, A.A'nın uyumasının ardından cebindeki 3 bin 500 lirayı alarak kaçtı.

Kendisine geldiğinde parasının alındığını fark eden A.A, durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kafedeki ve çevredeki MOBESE kayıtlarını inceledi.

Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, C.D'nin İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli, Aydın, Malatya, Antalya, Sakarya, Çankırı ve Bursa'da çok sayıda kişiden, aynı yöntemle hırsızlık yaptığını belirledi.

C.D'nin Mersin Mezitli ilçesi Sarılar köyünde olduğunu tespit eden polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda C.D. ve S.K. gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere Kocaeli'ye getirilen C.D'nin hırsızlık ve yağma suçlarından 22 dosya kapsamında arandığı ve hakkında 22 yıl 3 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 44 bin 500 lira adli para cezası bulunduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan C.D, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Basın mensuplarının hakkındaki iddialara yönelik sorularını cevaplayan C.D, "Polisler inceledi, uyuşturucu madde çıkmadı. Bu eczanelerde de satılan bir haptır. Mağdurları tanıdım. Aralarında yaşlı insanlar da var. Ben vicdanen rahatsız oldum. Pişmanım, hepsinin parasını ödeyeceğim." dedi.

Şüpheli C.D., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Gözaltına alınan S.K'nin ise Mersin'de tutuklandığı öğrenildi.