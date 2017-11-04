Kavgayı ayırmaya çalışan babanın hazin sonu

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Oruçbey Sokak'ta yaşayan Emrah Ö. (30) ile eşi Meryem Ö. (18) arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Fahri Ö. (55), gelini ile oğlunu ayırmak için araya girdi.

Bu sırada Emrah Ö'nün elindeki bıçak, babası Fahri Ö'nün göğsüne saplandı. 112 Acil Servis ekibince Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Fahri Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Emrah Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.