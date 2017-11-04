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’de minibüs devrildi

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 4.11.2017 17:32
Maltepe’de minibüs devrildi
'de virajı alamayan servis minibüsü kaza yaptı. Devrildikten sonra savrularak elektrik direğine çarpan minibüste sıkışan bir kadın itfaiye tarafından kurtarıldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor
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Maltepe’de minibüs devrildi
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