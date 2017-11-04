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in ını çalıp, kredi kartıyla alışveriş yaptı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 4.11.2017 08:34 Güncelleme Tarihi: 4.11.2017 08:38
Öğretmenin cüzdanını çalıp, kredi kartıyla alışveriş yaptı

'un Tonya ilçesindeki bir ilkokula giren 30 yaşındaki Ü.G.D. adlı kadının, E.Ç.M.'nin ını çalıp, para ve kredi kartını kullanarak cep telefonu aldığı iddia edildi. Ü.G.D., polis tarafından yakalandı.

Olay, Şehit Ayhan Güner İlkokulunda meydana geldi. Okula giren Ü.G.D., iddiaya göre E.Ç.M.nin ını çaldı. İçindeki para ve kredi kartını aldıktan sonra cüzdanı çöpe atan Ü.G.D., gittiği banka şubesinde öğretmenin kimliğini kendi kimliği gibi kullanarak kredi kartı şifresini değiştirdi.

Ü.G.D., kredi kartı ile 2 bin lira tutarında cep telefonu satın aldı. E.Ç.M. cüzdanının çalındığı yönünde ihbarda bulunması üzerine polis, yaptığı takip sonucu kredi kartının kullanıldığı iş yerine ulaştı.

Kimliği belirlenen Ü.G.D., Vakfıkebir ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı. Tonya Emniyet Amirliğine getirilen Ü.G.D., suçunu kabul ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Öğretmenin cüzdanını çalıp, kredi kartıyla alışveriş yaptı
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