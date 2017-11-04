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anı güvenlik kamerasında

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 4.11.2017 17:15
Patlama anı güvenlik kamerasında

'nın Karasu ilçesinde bir kişi, bakımını yaptığı lastiğin sı sonucu ağır şekilde yaralandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesinde bulunan bir inşaat firmasının şantiyesinde ustası olarak çalışan Süleyman Ölmez isimli bir kişi bakımını yaptığı lastiğin sı sonucu ağır şekilde yaralandı.

Ölmez'in yanında bulunan bir kişi de neye uğradığını şaşırarak panik içerisinde yardım çağırmaya koştu. Ağır şekilde yaralanan Ölmez olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk olarak Karasu Devlet Hastanesi daha sonra da Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Talihsiz adamın geçirdiği kaza sonucu yoğun bakıma alındığı öğrenilirken, yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Ölmez'in lastik başına gidip çalışmaya başladığı sırada patlamanın gerçekleştiği gözüküyor.

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Patlama anı güvenlik kamerasında
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