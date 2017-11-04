Pisti yenilenen Samsun Havalimanı açılıyor

Vali Osman Kaymak, havalimanının onarımı biten pistinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Samsun'a uçuşların 7 Kasım Salı günü yeniden başlayacağını belirten Kaymak, "Planlandığı şekilde uçuşlar başlıyor. İnşaat tamamen bitti, temizlik yapılıyor. İlk uçak, Samsun'a 7 Kasım'da saat 07.50'de inecek." dedi.

Kaymak, inşaatın daha uzun sürebileceğini ancak ihaleyi alan firmadan işi daha erken bitirmesini talep ettiklerini anlatarak, böylece çalışmaların ilk öngörülen süreden daha çabuk tamamlandığını söyledi.

Havalimanının kapalı olmasının Samsunluları olumsuz etkilediğine dikkati çeken Kaymak, "Pistte yaklaşık 40 bin metrekare kaplama yapıldı. Havalimanında ikinci pist proje çalışmaları da devam ediyor. Ayrıca, ek terminal binası için proje çalışması var. Böylece terminal binası genişletilecek, projesi ihale edildi." ifadelerini kullandı.

Samsun Çarşamba Havalimanı, 17 yıllık kullanım sonucu pisttinde meydana gelen çökmeler nedeniyle 8 Ağustos'ta bakıma alınmıştı.

Geçen yıl yaklaşık bir milyon 800 bin kişinin kullandığı havalimanının kapalı olduğu dönemde kente havayoluyla gelen yolcular, Ordu, Merzifon ve Sinop'taki havalimanlarını kullandı.