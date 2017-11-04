Sedat Şahin yeniden gözaltında

"Şahinler" ve "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütlerinin yönetici ve üyelerine yönelik açılan, 74 sanığın yargılandığı davaya bugün devam edildi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmaya, 16'sı tutuklu 27 sanık ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, aralarında Sedat Şahin'in de bulunduğu 4 sanığın tahliyesine karar verildi.

Silivri Cezaevi'nde tahliye olan Sedat Şahin hakkındaki başka bir soruşturma dosyasından mevcut gözaltı ve yakalama kararı uyarınca yeniden gözaltına alındı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan Şahin, Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesine götürülüyor.