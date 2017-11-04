Son dakika haberi: Dünyada ikinci kez rastlanan vaka doktorları bile şaşırttı

Samsun'da 62 yaşında erkek hasta sol yan ağrısı ve karın şişliği şikayetleri ile OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Kliniğine başvurdu. Hastanın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda böbreğinde 20 santim boyutunda tümör tespit edildi. Başarılı bir ameliyatla çıkarılan kitlenin patoloji sonucu miksofibrosarkom olarak saptandı. Normalde kol ve bacaktaki yumuşak dokulardan kaynaklanan bu tümör türünün böbrekte görülmesine oldukça şaşırdıklarını belirten OMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berkan Reşorlu, olgularını 2015 yılında İspanya'da görülen vakanın ardından dünyada görülen ikinci vaka olarak ürolojinin prestijli dergilerinden birinde yayınlattıklarını belirtti.