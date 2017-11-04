Torununun düğününe gelmeyince öldüğü ortaya çıktı

Olay, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Osmangazi Mahallesi 10 Nolu cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatta bekçilik yapan Salih Karayılan (62) torununun düğününe katılmaması üzerine yakınları tarafından aranmaya başlandı.

Telefonlara da cevap vermemesi üzerine durumundan şüphelenen ailesi Karayılan'ın çalıştığı inşaata gitti. Kaldığı odaya girdiklerine yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaşan yakınları durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Salih Karayılan'ın öldüğünü tespit etti. Yaşlı adamın cesedi olay yerinde yapılan araştırmanın ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Diğer yandan yaşlı adamın ölüm haberini alan düğün salonundaki yakınları olay yerine akın etti. Karayılan'ın yakınları fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.