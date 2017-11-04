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üne gelmeyince öldüğü ortaya çıktı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 4.11.2017 18:11 Güncelleme Tarihi: 4.11.2017 18:52
Torununun düğününe gelmeyince öldüğü ortaya çıktı

üne gitmeyince merak edilen İnşaat bekçisi, yakınları tarafından çalıştığı yerde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Osmangazi Mahallesi 10 Nolu cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatta bekçilik yapan Salih Karayılan (62) üne katılmaması üzerine yakınları tarafından aranmaya başlandı.

Telefonlara da cevap vermemesi üzerine durumundan şüphelenen ailesi Karayılan'ın çalıştığı inşaata gitti. Kaldığı odaya girdiklerine yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaşan yakınları durumu 112'ye bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Salih Karayılan'ın öldüğünü tespit etti. Yaşlı adamın cesedi olay yerinde yapılan araştırmanın ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Diğer yandan yaşlı adamın ölüm haberini alan düğün salonundaki yakınları olay yerine akın etti. Karayılan'ın yakınları fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Torununun düğününe gelmeyince öldüğü ortaya çıktı
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