Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Üzerine devrilen 10 aylık ağır yaralandı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 4.11.2017 07:00 Güncelleme Tarihi: 4.11.2017 07:07
Üzerine çaydanlık devrilen 10 aylık bebek ağır yaralandı

Anamur'da, üzerine içi sıcak su dolu devrilen 10 aylık ağır yaralandı.

'de 10 aylık bebeğin üzerine devrildi. Olay, dün saat 20.00 sıralarında Anamur ilçesi Ören Mahallesi'nde meydana geldi.

Mehmet Faruk Ş. ve eşi Meryem Ş., 10 aylık leriyle bir yakınına ziyarete gitti. Akşam yemeğinin ardından iki aile sohbet edip, çay içmeye başladı. Bu sırada emekleyen minik bebek, kalkmak için üzerinde çaydanlığın bulunduğu masanın örtüsüne asıldı.

Örtünün kayması sonucu çaydanlık bebeğin üzerine devrildi. Çağrılan ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırılan bebeğin vücudunda ağır yanıklar oluştuğu, başına çaydanlığın isabet etmesi nedeniyle de kafatasında çatlak olduğu belirtildi.

Minik bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Üzerine çaydanlık devrilen 10 aylık bebek ağır yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz