Üzerine çaydanlık devrilen 10 aylık bebek ağır yaralandı

Mersin'de 10 aylık bebeğin üzerine çaydanlık devrildi. Olay, dün saat 20.00 sıralarında Anamur ilçesi Ören Mahallesi'nde meydana geldi.

Mehmet Faruk Ş. ve eşi Meryem Ş., 10 aylık bebekleriyle bir yakınına ziyarete gitti. Akşam yemeğinin ardından iki aile sohbet edip, çay içmeye başladı. Bu sırada emekleyen minik bebek, kalkmak için üzerinde çaydanlığın bulunduğu masanın örtüsüne asıldı.

Örtünün kayması sonucu çaydanlık bebeğin üzerine devrildi. Çağrılan ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırılan bebeğin vücudunda ağır yanıklar oluştuğu, başına çaydanlığın isabet etmesi nedeniyle de kafatasında çatlak olduğu belirtildi.

Minik bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.