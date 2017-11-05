Ayakkabı boyacısı kalbine yenildi

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde ayakkabı boyacılığı yapan Ramazan Millidere, saat 10.00 sıralarında çalıştığı yere geldi. Burada dengesini kaybeden Ramazan Millidere, yere yığıldı. Otel görevlileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özel Anadolu Aspendos Hastanesi'ne götürülen Ramazan Millidere kurtarılamadı.

Yapılan ilk otopside kalp krizi geçirdiği belirlenen Ramazan Millidere'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.