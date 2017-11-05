Cam filmi nasıl sökülür? - 2017 Araçlarda cam filmi kullanmak yasak mı? - İşte anlatımı

Cam filminin iptal olduğuna dair Resmi Gazete duyurusu 21 Ekim 2017'de yayımlandı. Böylece ''araçlarda cam filmi kullanmak yasak mı'' sorusu da yanıtını bulmuş oldu. Bu gelişmelerin ardından ise ''cam filmi nasıl sökülür'' cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi oldu. Pahalı fiyatlar ödemek istemeyen araç sahipleri cam filmi sökmenin yollarını merak ediyor. Peki cam filmi nasıl sökülür? İşte yanıtı...

CAM FİLMİ KULLANMAK YASAK MI?

Cam filminin iptal olduğuna dair Resmi Gazete duyurusu 21 Ekim 2017'de yayımlandı. Resmi Gazete duyurusunda şu bilgiler yer aldı;

MADDE 1 – 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Cam filmi/renkli cam

MADDE 14 – (1) Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklıdır."

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek IV'ünün 4.18.2.1 maddesinde yer alan "için" ibaresinden sonra gelmek üzere "Bakanlıkça seri tadilat tip onayı vermek üzere görevlendirilen kuruluştan" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin;

a) Ek V/E'sinde yer alan "Cam filmi tipi için onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluş tarafından verilen Rapor Onay Numarası: ….. numaralı rapor (Raporun firma tarafından onaylı fotokopisi bu belge ekine iliştirilmelidir)" ibaresi,

b) Ek VI'sının 4.1 maddesi, 4.7 maddesinde yer alan "cam filmi dışındaki diğer" ve "de" ibareleri ile 4.8 maddesinin ikinci ve üçüncü cümleleri,

c) Ek XV'i, yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

CAM FİLMİ NASIL SÖKÜLÜR?

Öncelikle cam filmi kenar kısmından tırnak kullanılarak, olmuyorsa da falçata kullanılarak kaldırılmaya çalışılır. Eğer film cama çok kuvvetli bir şekilde yapışmadıysa, kaldırılan kısmından tutulan film yavaş ve dikkatli bir şekilde çekilerek camdan sökülür.

Film camdan sökülemiyorsa bu kez filmin ısıtılıp yumuşatılması gerekir. Bu iş için fön makinesi kullanılabilir. Fön makinesi ile iyice yumuşatılan film camdan rahatlıkla çıkacaktır.



Özellikle arka camlardaki filmlerin sökülmesinde rezistansa zarar verilmemesi için dikkatli olunmalıdır. Bunun için arka cam silindikten sonra koyu renk bir çöp torbası tek kat olarak camı kaplayacak şekilde kesilir ve arka cam dışarıdan tamamen bu poşetle kaplanır. İçeriden de camın altına yine tek kat siyah poşet serilir. Öncelikle sprey ile cam üzerindeki filmin her tarafına 1/3 oranında amonyak içeren su sıkılır. Daha sonra alta serilen poşet cama yapıştırılır ve araç arka camı güneş gören bir yere bırakılarak 3 saat kadar beklenir. Bu şekilde iyice ısınan ve yumuşayan film rezistansa zarar verilmeden kolaylıkla sökülebilir. Bu yöntem diğer camlar için de uygulanabilir.



İnatçı filmleri sökmek için kullanılan bir yöntem de buhar makinesi kullanılmasıdır. Film kenarından kaldırılarak film ve cam arasına sıcak buhar uygulanması filmin sökülmesini kolaylaştırır.



Filmler söküldükten sonra cam sabunlu su ile silinmeli, camda kalan yapıştırıcı artıkları da önce kredi kartı gibi sert bir malzemeyle, leke çıkmıyorsa da jiletle dikkatlice kazınarak çıkartılmalıdır.



Bu işlemler sırasında suyun aracın istenmeyen bölümlerine sızmasını engellemek için gerekli önlemler alınmalıdır.