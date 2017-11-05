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Devrilen TIR'ın altında can verdi

Giriş Tarihi: 5.11.2017 07:44 Güncelleme Tarihi: 5.11.2017 07:44
Devrilen TIR'ın altında can verdi

'da direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürücüsü tonlarca yükün altında kalarak hayatını kaybetti.

'da TIR sürücüsü feci şekilde can verdi. Ercan hendek (38) idaresindeki 76 DP 706 plakalı gübre yüklü tır, Sakaltutan geçidi Cehennem Deresi mevkisi yakınlarında devrildi. Kazada tonlarca yükün altında kalan sürücü Hendek, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cesedi, olay yerine çağrılan vinç ile İl Afet Acil Durum Müdürlüğüne () bağlı ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı.

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Devrilen TIR'ın altında can verdi
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