Gizemli kazıdan sadece su çıktı

Mersin
'in Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi'ndeki gecekondu tipi bir evde özel harekat polisleri gözetiminde 1 yıldır süren esrarengiz kazı sona erdi. Tarsus Müzesi Müdürlüğü'nce gerçekleştikten kurtarma kazısında uzman arkeologlar üç aşamada farklı galerilerde 9 ve 15 metre derinliğine kadar indi. Gizemli kazıda arkeologlar 15 metre derinlikte zemin suyuna rastlayınca kazıya son verildi. Bir yıl boyunca yapılan kazılarda envanter nitelikte taşınır-taşınmaz herhangi bir kültür varlığına rastlanmadı. Açılan kazı çukurlarının da can ve mal güvenliği açısından kapatılmasına karar verildi. Kazı ile ilgili olarak birçok idda ortaya atıldı. Kimileri kazının, 4 yıl önce polis memuru Mithat Erdal'ı öldüren definecilerle ilgili olduğu ve çetenin öldürdüğü başka kişilerin cesetlerinin arandığı ileri sürerken kimileri de Kazı yapılan gecekonduya Roma dönemine ait olan bir yeraltı şehrine açılan kapının bulunduğu ev olarak adlandırdı. Bazı kesimlerde gecekonduda Hıristiyanlığın önemli isimlerinden Tarsuslu Aziz Paul'ün "Kayıp İncil"inin ardığını iddia etti. Kazı bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında SABAH'a bilgi veren Kültür ve Turizm
Bakanlığı yetkilileri "Açılan kazı çukurlarının can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmesi nedeniyle gerekli güvenlik tedbirleri alınması kaydıyla Tarsus Müzesi Müdürlüğü denetiminde kapatılması uygun görüldü" dedi.