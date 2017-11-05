İkinci kez kaçırdığı sevgilisinin kardeşi tarafından öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yaşayan Ali P. (24), iki ay önce 17 yaşındaki kız arkadaşı S.K'yı kaçırdı. Ailelerin şikayetçi olması ve kızın yaşının tutmaması nedeniyle S.K. evine geri dönmek zorunda kaldı. Dün akşam tekrar Ali P. ile buluşan S.K., erkek arkadaşı ile yeniden kaçmaya karar verdi. Buluşan sevgililer, geceyi Güneykent 218. Sokak'ta kiraladıkları bir stüdyo dairede geçirdi. Sabah S.K'ya ulaşan ailesi, anlaşmak istediklerini ve kızı vereceklerini söyleyerek çiftle buluşmak istedi. Ali P. ve S.K.'nın kaldıkları yerin adresini vermesi üzerine aile sabah erken saatlerde çiftin kaldığı stüdyo daireye geldi. Evde bir süre konuşan çift ve kızın ailesi daha sonra hep birlikte dışarı çıktı. Bina önünde S.K'nın kardeşi Nuri K., belindeki silahı çıkararak Ali P.'ye ateş etti. Silah sesi üzerine büyük panik yaşanırken, yaşananlar bina güvenlik kamerasına da yansıdı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde yaşamını kaybeden Ali P.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili Nuri K. ile bir yakınını gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.