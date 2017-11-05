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'de sı: 2 yaralı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 5.11.2017 09:54 Güncelleme Tarihi: 5.11.2017 09:55
İzmir'de trafik kazası: 2 yaralı

'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen sında 2 kişi yaralandı.

Altınyol üzerinde Karşıyaka yönüne giden 'nın kullandığı 35 HUS 17 plakalı otomobil bariyere çarptıktan sonra takla atarak devrildi.

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler araçtan ve Mahmut Can Çeliktaş'ı (18) çıkardılar.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahya ve Çeliktaş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Aracı kullanan Hüsrev Kahya'nın yaralı Merve Kahya'nın eşi olduğu, kazanın ardından olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri Hüsrev Kahya'nın bulunması için çalışma başlattı.

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İzmir'de trafik kazası: 2 yaralı
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