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Yaşam Haberleri
Otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Otobüs
devrildi: Çok sayıda yaralı var
İHA
Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.11.2017
05:40
Kadıköy-Ankara istikameti Bostancı mevkiinde
otobüs
devrildi. Çok sayıda yaralı var.
Ayrıntılar geliyor...
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