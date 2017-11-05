Otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

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devrildi: Çok sayıda yaralı var

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 5.11.2017 05:40

Kadıköy-Ankara istikameti Bostancı mevkiinde devrildi. Çok sayıda yaralı var.

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