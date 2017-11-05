Türkiye’nin ilk Sivil Toplum Okulu’nun startı verildi

Programın açış konuşmasını gerçekleştiren İl Dernekler Müdürü Ömer Okumuş yaptığı konuşmasında, "Ülkemizde hatta dünyada ilk defa düzenlenen Sivil Toplum Okulu projemizin hayata geçmesi için bugüne kadar çok emek verdik. Bizim bu projeyi hazırlamamızda ki en büyük amacımız STK'ları ve dernekleri hem hukiki anlamda hem de sosyal anlamda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. amacımız nitelikli STK, nitelikli dernek ve nitelikli birey yetiştirmek. İstanbul'da 23 bin tane dernek var. Bunların çoğu tabela derneği. İşte biz bu tabela derneklerini de artık faal hale getirmek istiyoruz" dedi.

DERNEKLER FESTİVALİ GELİYOR

Müdürlük tarafından hazılanan bir diğer projenin ise 'Dernekler Festivali' olduğunu dile getiren Okumuş, "Bu festivali yapmak istememizin nedeni ise derneklerin birbirleri arasında kaynaşmalarını sağlamak ve doğru bir iletişim yönetimi ile birbirleri ile koordinasyonunu hızlandırmaktır. Biz, kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu sorumluluk sebebiyle sizler benim her zaman bana ulaşabilir, derneğimizin sitesi üzerinden dilek, öneri ve şikayetleriniz için bizlere ulaşabilirsiniz" diye konuştu.





YASALAR DA BİLİNMELİ

Okumuş'un ardında kürsüye çıkan İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Aşçı ise yaptığı konuşmasında, "Dernekçiler ulvi amaçlar için bir araya gelmiş insanlardır. Tabii bu amaçlara ulaşmak istemek sadece çok çalışmayı değil aynı zamanda dernekler yasasını da iyi bilmeyi gerektiriyor. Bizler asla herhangi bir derneğe yada STK'ya ceza verdiğimizde sevinmiyoruz, aksine üzülüyoruz. Dernekler ve STK'lar bir ülke için olmazsa olmadır. Dernekler yöneticilerin denetlenebilir olmasını sağlayan kuruluşlardır. Ben bu vesile ile böylesine güzel bir proje ortaya koydukları için başta Ömer Okumuş olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

SERTİFİKA ALDILAR

Gerçekleşen programda konuşmaların ardından Prof.Dr. Ali İlseven 'İletişim', TSO Başkanı Erkan Acar 'Yöneticilik', Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Setdar Dinler ise 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk' başlıklarında sunumlar verdi. Düzenlenen eğitim sonunda eğitime katılanlara sertifikaları takdim edildi.

İSTANBUL İLİ DERNEK FAALİYETLERİ VE ÇEŞİTLİ İSTATİSTİKİ VERİLER:



İlimizde yıllara göre faal dernek sayılarındaki değişim:



2004………..12.628

2008………..16.769

2011………..18.021

2014………..20.843

2015………..21.530

2016………..22.072

2017………..22.905 ( 03.11.2017 Tarihi İtibariyle )



Bugün itibariyle, Türkiye genelindeki faal 111.515 derneğin içerisinde,



22.905 dernekle tüm Türkiye'deki faal derneklerin yaklaşık %20'si İstanbul İlimizde bulunmaktadır.

Bunların 22.557'si dernek, 320'si federasyon, 26'sı konfederasyon, 2'si de çocuk derneğidir.

Bu derneklere üye olan kişi sayısı yaklaşık 985.000'dır.



İlçelere Göre Dernek Sayıları:



Adalar: 59 Arnavutköy: 320 Ataşehir: 679 Avcılar: 443

Bağcılar: 949 Bahçelievler: 799 Bakırköy: 450 Başakşehir: 371

Bayrampaşa: 380 Beşiktaş: 513 Beykoz: 524 Beylikdüzü: 289

Beyoğlu: 836 B.Çekmece: 357 Çatalca: 135 Çekmeköy: 248

Esenler: 655 Esenyurt: 651 Eyüp: 490 Fatih: 1544

G.O.Paşa: 589 Güngören: 359 Kadıköy: 1073 Kağıthane: 754

Kartal: 639 K.Çekmece: 959 Maltepe: 540 Pendik: 768

Sancaktepe: 400 Sarıyer: 488 Silivri: 278 Sultanbeyli: 455

Sultangazi: 572 Şile: 94 Şişli: 1296 Tuzla: 355

Ümraniye: 891 Üsküdar: 1075 Zeytinburnu